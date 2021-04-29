«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: прогноз Ильи Казакова на игру 1/2 финала Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Рома».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.55.



«Я не сомневаюсь и уверен на 10 из 10 в победе «Манчестер Юнайтед» или поражении «Ромы». Как угодно. Англия – не то место для римлян, где они показывали бы сильный футбол, добивались результата.



Это место слабости для «Ромы». Если сейчас взглянуть на форму, состав и амбиции команд, то отпадают все сомнения, что «Юнайтед» окажется сильнее в этой игре», — сказал Казаков.

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