«Ман Юнайтед» — «Рома»: прогноз Дениса Казанского на встречу Лиги Европы в Англии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Рома».
Ставка: гол Кавани за 2.21.
«Много знакомых лиц для этого стадиона. Мхитарян и Крис Смоллинг, которые когда-то играли на «Олд Траффорд». Можно вспомнить Эдина Джеко, который принимал участие в дерби «Манчестера».
Но в любом случае Пауло Фонсека сейчас не в очень хорошей форме: 2 победы в 8 играх — это не здорово. Но результативный футбол – это то, что есть у Giallorossi. С этим они и приедут на «Олд Траффорд».
А здесь «Юнайтед» всего 3 сухих матча из последних 7 домашних провернул. Предыдущая игра с «Лидсом» показала, что для Сульшера будет важна встреча с римлянами.
В этой ситуации я бы сделал персональную ставку. Эдинсон Кавани, который не вышел в старте играть против «Лидса», здесь наверняка появится. И он большой специалист по «Роме». Жёлто-красным он забивал чаще, чем любому другому итальянскому клубу, когда играл на Апеннинах.
Гол Кавани в результативной игре смотрится очень даже неплохо. И опять же ОЗ там маячит, потому что так играет «Рома» в 6 из 7 последних встреч. Результативный футбол ногами Кавани или его головой обеспечен», — сказал Казанский.
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