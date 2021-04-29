«Ман Юнайтед» — «Рома»: прогноз Дениса Казанского на встречу Лиги Европы в Англии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Рома».



Ставка: гол Кавани за 2.21.



«Много знакомых лиц для этого стадиона. Мхитарян и Крис Смоллинг, которые когда-то играли на «Олд Траффорд». Можно вспомнить Эдина Джеко, который принимал участие в дерби «Манчестера».



Но в любом случае Пауло Фонсека сейчас не в очень хорошей форме: 2 победы в 8 играх — это не здорово. Но результативный футбол – это то, что есть у Giallorossi. С этим они и приедут на «Олд Траффорд».



А здесь «Юнайтед» всего 3 сухих матча из последних 7 домашних провернул. Предыдущая игра с «Лидсом» показала, что для Сульшера будет важна встреча с римлянами.



В этой ситуации я бы сделал персональную ставку. Эдинсон Кавани, который не вышел в старте играть против «Лидса», здесь наверняка появится. И он большой специалист по «Роме». Жёлто-красным он забивал чаще, чем любому другому итальянскому клубу, когда играл на Апеннинах.



Гол Кавани в результативной игре смотрится очень даже неплохо. И опять же ОЗ там маячит, потому что так играет «Рома» в 6 из 7 последних встреч. Результативный футбол ногами Кавани или его головой обеспечен», — сказал Казанский.

«МЮ» — «Рома». Прогноз: прости, Мхитарян! Сульшеру очень нужен трофей За пять последних игр во всех турнирах манкунианцы пропустили лишь два мяча.