«Вильярреал» — «Арсенал»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Арсенал».

Ставка: победа «Вильярреала» за 2.61.



«Вильярреал» на пути в полуфинал Лиги Европы выбил из турнира «Зальцбург» и двух представителей клуба «Динамо» — из Киева и Загреба. В чемпионате Испании «желтая субмарина» проиграла 3 из 4 последних матчей, что отбросило валенсийцев на седьмую позицию. На сегодняшний день у хозяев 12 побед и 13 мирных исходов, что соответствует 49 баллам.



После победы над «Леванте» (5:1) хозяева потерпели два поражения подряд, уступив «Алавесу» (1:2) и «Барселоне» (1:2).



Лондонский «Арсенал» вышел в плей-офф с первого места в группе В, после чего разобрался с «Бенфикой», «Олимпиакосом» и пражской «Славией».



В чемпионате Премьер-лиги «канониры» после 33-х туров смогли записать на свой счет 13 побед и семь мирных исходов, что принесло 46 очков и десятую позицию. «Красно-белые» на выезде расправились с «Шеффилд Юнайтед» (3:0), следом за чем сыграли вничью с «Фулхэм» (1:1) и уступили «Эвертону» (0:1).



В этой паре я отдам предпочтение «Вильярреалу» — команда играет более стабильно, к тому же, имеет преимущество своего поля. «Арсенал» выступает нестабильно и шарахается из стороны в сторону – то проигрывает, то выигрывает в чемпионате Англии.



Без голов не обойдётся, оба коллектива забивные, но всё-таки я отдаю предпочтение испанской дружине», — сказал Мостовой.