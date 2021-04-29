«МЮ» — «Рома»: прогноз Артура Петросьяна на полуфинальную игру Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Рома».



Ставка: индвидуальный тотал «МЮ» больше 1.5 за 1.73.



«Мне кажется, что из восьми полуфиналистов еврокубков именно у «Ромы» сейчас самая худшая обстановка с игрой. В первую очередь во время игры без мяча, в обороне, после потери мяча.



Абсолютно бездарно уже пару месяцев действуют римляне. Посреди недели была игра с «Аталантой». Игра завершилась вничью со счетом 1:1, но бергамаски там могли забить 6-7 мячей. Настолько безалаберно действовала «Рома». В последнем туре Серии А «Рома» пропустила три мяча от «Кальяри» и проиграла.



Не особенно напрягались манкунианцы в матче с «Лидсом». Думал, что игра будет весёлая, но не получилось. «Юнайтед» в принципе контролировал игру, создавал немало. Но у команды не было большого желания много забивать и делать счёт крупным.



Думаю, что игроки «МЮ» держали в уме этот матч, так как в чемпионате, по сути, задача решена. На следующий сезон Лига чемпионов уже обеспечена, а главной целью на остаток сезона остаётся победа в Лиге Европы. Думаю, что здесь «Юнайтед» явный фаворит и команде Сульшера будет просто в этой игре.



Ставки на этот матч следующие: тотал «Юнайтед» больше 1.5 и больше двух, а также победа «МЮ» с форой (-1). Можно взять и проход «Манчестера», но там коэффициент не очень большой, может подойти для экспресса», — сказал Петросьян.

«МЮ» — «Рома». Прогноз: прости, Мхитарян! Сульшеру очень нужен трофей За пять последних игр во всех турнирах манкунианцы пропустили лишь два мяча.