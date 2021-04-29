«Вильярреал» — «Арсенал»: ставка Максима Калиниченко на матч ЛЕ в Испании

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч полуфинала Лиги Европы «Вильярреал» — «Арсенал».



Ставка: победа «Вильярреала» за 2.47.



«В первом полуфинале Лиги Европы «Вильярреал» сыграет дома с «Арсеналом». Очень интересная и относительно равная пара попалась в этой 1/2 финала еврокубка.



Мне очень нравится нынешний «Вильярреал». Это в хорошем плане очень прагматичная команда, которая знает в любое время и в любом матче, что ей делать. Это в каком-то смысле испано-итальянская команда. Она умеет и хорошо обороняться, и контролировать игру, и играть в контратаке. Очень сбалансирован сейчас «Вильярреал».



«Арсеналу» как раз такого баланса и не хватает. Остались у него ещё некоторые проблемы, идущие с начала сезона. По-моему, по чисто командным критериям, «Вильярреал» сильнее своего соперника. Думаю, этот здоровый прагматизм поможет испанцам, по крайне мере, в их домашнем матче.



Хотя именно по последним матчам «Арсенал» смотрится немного лучше, чем «Вильярреал», у которого было три поражения в пяти встречах. «Арсенал» за этот период выступал немного лучше. Однако, если брать долгосрочную картину, то на дистанции сильнее оказываются испанцы, которые имели не так давно небольшую серию побед.



В общем, я склоняюсь к победе «Вильярреала» в этом матче», — сказал Калиниченко.

«Вильярреал» — «Арсенал». Прогноз и ставки «Фонбет»: Лига Европы — это территория Эмери Унаи Эмери выигрывал Лигу Европы четыре раза. А тут ещё и есть шанс передать привет бывшему клубу.