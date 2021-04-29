«Вильярреал» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на матч 1/2 финала Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Вильярреал» — «Арсенал».
Ставка: победа «Арсенала» за 2.96.
«Предлагаю поставить на победу «канониров», несмотря на то, что матч для них будет выездным, а «Вильярреал» тренирует бывшей наставник лондонцев Унаи Эмери.
В сегодняшнем дне команды находятся в несопоставимо разном состоянии. «Арсенал» выглядит достаточно неплохо, пусть он и является командой второго эшелона в Англии. Но на международной арене, в Лиге Европы, во втором по значимости еврокубке, «Арсенал» способен показать себя командой, которая чего-то достойна.
Никогда «Вильярреал» не выигрывал у англичан в Испании. Это противостояние складывалось пока без больших сложностей для хозяев. Исходя из сегодняшней формы «желтой субмарины», я предлагаю поставить на победу «Арсенала».
Предположу, что «Вильярреал» продлит неудачную серию уже в Лиге Европы. Я на 10 из 10 уверен в этом прогнозе», — сказал Казаков.
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