«Вильярреал» — «Арсенал»: прогноз Александра Вишневского на полуфинал Лиги Европы

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Вильярреал» — «Арсенал».
Ставка: «Вильярреал» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.90.
«Есть старая пословица – «В футбол играют 22 человека, а Лигу Европы выигрывает Унаи Эмери». Тот факт, что он снова дошел до полуфинала, намекает нам, что он по привычке снова возьмет этот трофей. Мне кажется, что «Вильярреал» в линии немного недооценен, тем более что у лондонской команды травмированы два основных нападающих – Ляказетт и Обамеянг не сыграют в Вильярреале. Это сокращает шансы на то, что «Арсенал» вообще забьет, что он сможет добиться хорошего для себя счета.
«Вильярреал» команда с очень толковой обороной, не стоит обращать внимание на почтенный возраст Рауля Альбиоля. При Эмери «Вильярреал» играет от обороны, команда мало пропускает. В начале сезона она также мало забивала, но сейчас начала забивать гораздо больше, потому что в великолепной форме находится Жерар Морено.
Исходя из того, что «Арсенал» сыграет без основных нападающих, а «Вильярреал» на своем поле выглядит явным фаворитом, то здесь можно поставить на «Вильярреал» при тотале меньше. В последнее время календарь в чемпионате Испании был достаточно плотный, а у «Вильярреала» турнирных задач почти не было, потому что до четвертого места огромный отрыв. Понятно, что Унаи Эмери готовил свою команду к Лиге Европы.
Я ставлю на «Вильярреал» в первой игре. Долго колебался между двумя ставками, но в итоге выбрал более рискованную – «Вильярреал» не проиграет при тотале меньше 3,5. Надеюсь на то, что «Арсенал» вряд ли забьет без Обамеянга и Ляказетта, а «Вильярреал» забьет не больше трех мячей. Мне кажется, что самое вероятное, что здесь может быть, это 1:0, 2:0, 2:1 в пользу «Вильярреала», — сказал Вишневский.
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