«Вильярреал» — «Арсенал»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги Европы 29 апреля

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Вильярреал» — «Арсенал».



Ставка: ТБ 2.5 за 2.07.



«Крайне любопытная пара. По сумме двух матчей я не вижу фаворита в этом противостоянии. Можно лишь сказать, что «Вильярреал» возглавляет Унаи Эмери. Это тренер, который чаще всех выигрывал Лигу Европы. По сути, это его домашний турнир, в котором он постоянно побеждает. По этой причине шансы равны.



Понятно, что по составу «Арсенал» сильнее. При этом лондонцы потеряли шансы пробиться в Лигу чемпионов через АПЛ и, скорее всего, не попадут даже в Лигу Европы. А для такого клуба это катастрофа. «Арсенал» просто обязан играть в Лиге чемпионов. А единственный возможный путь — это выиграть Лигу Европы.



Но «Вильярреал» дома забивает постоянно. Вообще забивает много. Поэтому для прохода дальше «Арсеналу» придётся постараться. Мне кажется, дальше пройдёт тот, кто больше забьёт. То есть состязаться будет не оборона, а атака. Я жду открытую игру. Обе команды способны выиграть турнир. Я ожидаю результативной игры в первом матче. Рекомендую ставку на ТБ 2.5.



Сложно предположить, кто победит. Моментов у обеих команд будет много. Вопрос в том, кто лучше их реализует», — сказал Мор.

«Вильярреал» — «Арсенал». Прогноз и ставки «Фонбет»: Лига Европы — это территория Эмери Унаи Эмери выигрывал Лигу Европы четыре раза. А тут ещё и есть шанс передать привет бывшему клубу.