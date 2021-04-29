«Ман Юнайтед» — «Рома»: ставка Александра Мостового на встречу 1/2 финала Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Рома».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 1.98.



«Манчестер Юнайтед» уверенно прошёл в полуфинал Лиги Европы. После того как команда заняла третье место на стадии группового этапа Лиги чемпионов и вышла в плей-офф второго по силе клубного турнира, манкунианцы выбили из турнира «Реал Сосьедад» (4:0 по сумме двух встреч), «Милан» (2:1) и «Гранаду» (3:0).



В чемпионате Англии МЮ за 33 тура добыл 19 побед и 10 ничьих, что принесло 67 очков и второе место. После серии побед «красные дьяволы» разделили очки с «Лидсом» (0:0).



«Рома» сумела одолеть «Брагу», донецкий «Шахтёр» и «Аякс». В первенстве Серии А «волки» за 33 тура записали на свой счёт 16 викторий и семь мирных поединков, что принесло 55 очков и седьмое место. В трёх последних турах столичная команда попала в чёрную полосу и сумела записать на свой счёт один балл в домашнем противостоянии с «Аталантой» (1:1).



«Рома» играет нестабильно — команда пережила серию травм и поражений, при этом не против порадовать себя выходом в финал этого турнира. «Манчестер Юнайтед» уже обеспечил себе место в первой четвёрке АПЛ, которое даёт право сыграть в Лиге чемпионов на следующий год, но титул победителя Лиги Европы очень близок, и для победы надо сделать всего несколько шагов», — сказал Мостовой.

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