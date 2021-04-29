«Ман Юнайтед» — «Рома»: ставка Александра Мостового на встречу 1/2 финала Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Рома».
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 1.98.
«Манчестер Юнайтед» уверенно прошёл в полуфинал Лиги Европы. После того как команда заняла третье место на стадии группового этапа Лиги чемпионов и вышла в плей-офф второго по силе клубного турнира, манкунианцы выбили из турнира «Реал Сосьедад» (4:0 по сумме двух встреч), «Милан» (2:1) и «Гранаду» (3:0).
В чемпионате Англии МЮ за 33 тура добыл 19 побед и 10 ничьих, что принесло 67 очков и второе место. После серии побед «красные дьяволы» разделили очки с «Лидсом» (0:0).
«Рома» сумела одолеть «Брагу», донецкий «Шахтёр» и «Аякс». В первенстве Серии А «волки» за 33 тура записали на свой счёт 16 викторий и семь мирных поединков, что принесло 55 очков и седьмое место. В трёх последних турах столичная команда попала в чёрную полосу и сумела записать на свой счёт один балл в домашнем противостоянии с «Аталантой» (1:1).
«Рома» играет нестабильно — команда пережила серию травм и поражений, при этом не против порадовать себя выходом в финал этого турнира. «Манчестер Юнайтед» уже обеспечил себе место в первой четвёрке АПЛ, которое даёт право сыграть в Лиге чемпионов на следующий год, но титул победителя Лиги Европы очень близок, и для победы надо сделать всего несколько шагов», — сказал Мостовой.
- 29 апреля 2021
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
07:45
-
06:54
- 28 апреля 2021
-
21:32
-
21:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:15
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:15
-
06:47