«МЮ» — «Рома»: прогноз Дмитрия Симонова на первый матч полуфинала Лиги Европы

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Рома».
Ставка: ТМ 3 за 1.64.
«Я считаю фаворитом в этой паре именно «Манчестер Юнайтед», так как в этом сезоне у «Ромы» дела складываются не очень хорошо. Очень много претензий накопилось к главному тренеру Фонсеке, который с большой долей вероятности покинет команду в конце сезона. Команда уже три тура не знает радости побед и наверняка не попадёт в зону Лиги чемпионов, хотя именно такая задача ставилась на этот сезон.
Давайте всё же поговорим о Лиге Европы. Моя ставка на этот матч — тотал матча меньше 3. Это аккуратная ставка. Те, кто хочет рискнуть, могут взять тотал матча меньше 2.5 за 2.15. Коэффициент на тотал меньше 3 тоже весьма неплохой — 1.65.
Почему я делаю такой выбор? Если мы посмотрим на домашние матчи в Лиге Европы в этом сезоне, то увидим, что все они завершились с тоталом меньше 2.5 мяча, то есть все игры были низовыми.
Если смотреть на матчи «Ромы» в Лиге Европы на чужих стадионах, то увидим, что матчи получаются более результативными. Но не будем забывать, что именно сейчас команда находится на спаде. В любом случае только один матч на выезде в Лиге Европы у «Ромы» завершился с тоталом больше трёх, в остальных был тотал меньше или возврат.
Я бы обратил внимание на то, что в своих предыдущих выездных матчах в Лиге Европы «Рома» забивала минимум два мяча. В этот раз столько она не забьёт, максимум один гол. «Манчестер Юнайтед» умеет сушить игру. Многие свои важные матчи он выигрывает со счётом 1:0, 2:0 или завершает вничью. Мне кажется, «Рома» много голов на выезде «МЮ» не забьёт», — сказал Симонов.
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