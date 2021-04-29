«Кайрат» — «Ордабасы»: прогноз Роджера Каньяса на матч чемпионата Казахстана

Бывший хавбек «Астаны», «Ордабасы» и АПОЭЛа, четырехкратный чемпион Казахстана Роджер Каньяс сделал прогноз на центральный матч 8-го тура Казахстанской премьер-лиги «Кайрат» — «Ордабасы».



Ставка: победа «Кайрата» за 1.77.



«Кайрат» играет дома, это дает ему преимущество, потому что и свое поле, и родной город должны помочь в этом матче. Три встречи без побед станут для алматинцев большой мотивацией. Надо брать 3 очка и побеждать на своем поле. Как и в каждой следующей игре.



Если касаться истории, противостояния Алматы и Шымкента – это очень тяжелые матчи. «Кайрат» использует свой шанс только на родном стадионе. Мои фавориты в этом поединке – однозначно, кайратовцы, потому что не имеют права на ошибку. Для меня «Кайрат» и «Ордабасы» — претенденты на чемпионский титул, но у алматинцев, думаю, шансов больше, так как они в прошлом сезоне взяли золотые медали. Шымкентцы будут оспаривать награды самого высокого достоинства.



Кайратовцы кажутся сильнее, в составе есть Вагнер Лав, плюс они провели хорошие трансферы, однако, и в «Ордабасы» тоже есть отличные нападающие, о которых постоянно забывают. Думаю, линии атаки обеих команд сильны.



Эта игра будет тяжелой, но даст много эмоций всем. Центральный матч тура, обе команды опытные. Все будут сконцентрированы на том, чтобы сделать меньше ошибок. В итоге «Кайрат» победит со счетом 2:1», — сказал Каньяс.