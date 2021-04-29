«МЮ» — «Рома»: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу 1/2 финала Лиги Европы!
Сегодня, 29 апреля, в первом матче 1/2 финала Лиги Европы сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Рома». Начало матча — в 22:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
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