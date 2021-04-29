В «Фонбет» назвали ставки россиян на матч «МЮ» — «Рома»

Матч 1/2 финала Лиги Европы «МЮ» — «Рома» начнётся сегодня, 29 апреля, в 22:00 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



88% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу манкунианцев, 9% — на итальянский клуб, ещё 3% — на ничью.



На то, что команды забьют как минимум три гола, поставлено 89% объёма рынка при коэффициенте 1.73. 11% приходится на то, что в матче будет меньше трёх голов (коэффициент 2.10).



Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу команды Уле-Гуннара Сульшера. На этот исход поставлено 45% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на успех «Ромы» (32%), на ТБ 2.5 (10%), на победу «МЮ» с форой (-1) (6%) и на то, что обе команды забьют (2%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 1 млн рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на победу англичан с форой (-1) с коэффициентом 1.85. Средняя сумма ставки на матч — 300 рублей.

«Ман Юнайтед» – «Рома». Прогноз и ставки «Фонбет»: Кавани затащит, Мхитарян потеряется Уле-Гуннар Сульшер любит вылетать в полуфиналах. Но, похоже, не в этот раз.