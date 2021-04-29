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«МЮ» — «Рома»: беспроигрышное пари 700 рублей к матчу 1/2 финала Лиги Европы!

«МЮ» — «Рома»: беспроигрышное пари 700 рублей к матчу 1/2 финала Лиги Европы!
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 29 апреля, в первом матче 1/2 финала Лиги Европы сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Рома». Начало матча — в 22:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании Bettery для новых игроков к этому событию!

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1. Скачай приложение Bettery.

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3. Пройди упрощенную идентификацию.

4. Получи беспроигрышное пари 700 рублей к матчу «МЮ» — «Рома» от компании Bettery.

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