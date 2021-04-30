«Саутгемптон» – «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Саутгемптон» – «Лестер».



Ставка: «Лестер» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.94.



«Святые», как и ожидалось, в прошлом туре проявили безволие. Проиграв в главном матче сезона (в полуфинале Кубка), они окончательно расслабились и перестали предъявлять к себе какие-то требования. В игре с «Тоттенхэмом» они напрягались чуть больше получаса, а затем совсем сдались на милость победителя и упустили добытое преимущество. С «Лестером» к тому же снова не сыграет Данни Ингс — один из тех, кто ниже определённого уровня никогда не опускается.



«Лестер» же практически обеспечил себе место в четвёрке и Лиге чемпионов на будущий сезон. От пятого места «лисы» оторвались уже на восемь очков, и в оставшихся пяти турах нужно просто не делать глупостей. Есть ещё финал Кубка, но до него две с лишним недели, и жалеть себя ради него ещё явно рановато.



«Лестер» уже дважды встречался с «Саутгемптоном» в этом году и оба раза победил – 2:0 и 1:0, позволива соперникам создать, по сути, лишь один опасный момент у своих ворот за 180 минут. Наверное, от приносящего успех подхода к игре Брендан Роджерс не откажется, и его подопечные вновь сыграют организованно, без особого риска и попытаются выжать впереди максимум из минимума», — сказал Петросьян.

«Саутгемптон» — «Лестер». Прогноз: «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» не дождутся подарков от Варди Соперники пересекались в этом сезоне дважды. Каспер Шмейхель так и не пропустил.