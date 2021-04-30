Германия — Россия: результат матча ЧМ-2021 U18, какой счёт, как сыграли, кто победил
В матеч юниорского чемпионата мира по хоккею 2021 года команда Германии встречалась со сборной России. Встреча прошла во Фриско на стадионе «Комерика-центр» и завершилась разгромной победой российской сборной со счётом 6:1
В составе победителей покер оформил Матвей Мичков, и ещё по одной шайбе забросили Данила Юров и Илья Квочко. Единственный гол за сборную Германии забил Коннор Корте.
Ставки на победу сборной России принимались с коэффициентом 1.17: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1170 рублей. Успех немцев оценивался в 11.50, а ничья — в 8.70.
Тотал больше 6.5 шайбы шёл за 1.61, тотал меньше 7.5 шайбы — за 1.73. На точный счёт 6:1 в пользу сборной России предлагали поставить за 13.0, а на победу России с форой (-4.5) за 2.0.
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