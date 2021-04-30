«Барселона» — «Гранада»: результат матча, какой счёт, кто победил

В рамках 33-го тура испанской Ла Лиги состоялся матч между «Барселоной» и «Гранадой». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.
На 23-й минуте нападающий каталонского клуба Лионель Месси открыл счёт, вколотив мяч в ворота с передачи Антуана Гризманна. Хозяева имели шансы удвоить преимущество сразу после перерыва, но удары Гризманна и Серхи Роберто цели не достигли. На 63-й минуте нападающий «Гранады» Дарвин Мачис сравнял счёт. А спустя 3 минуты главный тренер «Барселоны» Рональд Куман был удалён со скамейки. На 79-й минуте нападающий гостей Хорхе Молина с близкого расстояния поразил ворота «Барсы».
Ставки на победу «Гранады» принимались с коэффициентом 21.30: выигрыш с 1000 рублей составил бы 21,3 тыс. рублей. Успех «Барселоны» оценивался в 1.15, ничья — в 11.30.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.29, «обе забьют» — за 1.95. На точный счёт 2:1 в пользу «Гранады» предлагали 46.0.
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