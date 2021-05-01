«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.69.

«Второй тайм против «ПСЖ» был чуть ли не лучшей 45-минуткой в исполнении «Ман Сити» в этом сезоне, а может, и не только в этом. Давно не приходилось видеть, чтобы команда Гвардиолы выглядела настолько мощно и в атаке, и после потери мяча в прессинге. Вряд ли найдется много команд на свете, если вообще найдутся, которые могли бы с подобным справиться.



Против «Пэласа», конечно, такого заряженного футбола мы не увидим. Здесь и мотивация не та, и силы нужно сохранить для ответного матча с парижанами, который состоится уже во вторник. Тем не менее сложно представить, чтобы этот «Сити» опустился ниже определенного уровня.



Думаю, что хозяева здесь обеспечат нужный результат и в спокойном ключе доведут дело до финального свистка. На выезде «Сити» переиграл «орлов» 4:0, не позволив тем нанести ни одного удара в створ своих ворот. Предположу, что сценарий у игры окажется похожим, но крупнее счёт вряд ли будет».