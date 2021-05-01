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«Эвертон» – «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

«Эвертон» – «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Эвертон» – «Астон Вилла».

Ставка: «Эвертон» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.82.

«Неожиданная победа над «Арсеналом» вернула «ирисок» в борьбу за Европу и наверняка вселила в игроков пропавшую было уверенность в собственных силах после шести матчей без побед и вылета из Кубка. В состав вернулся Калверт-Льюин и снова сформировал ударную тройку с Ришарлисоном и Хамесом Родригесом.

У «Виллы» всего одна победа в последних восьми матчах. Без Грилиша команда, тем не менее, почти регулярно забивает, но вот большой мысли и заряженности их игре в последнее время явно не хватает. Видимо сказывается пропавшая турнирная мотивация.

Не думаю, что игра получится очень зрелищной, ну а к победе ближе должны быть подопечные Анчелотти».

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