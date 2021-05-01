«Челси» – «Фулхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ в Лондоне

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Челси» – «Фулхэм».

Ставка: «Челси» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.56.

«Боюсь, что гол, пропущенный «Фулхэмом» на 97-й минуте и отобравший у него такую нужную победу, заставил команду Скотта Паркера окончательно смириться со своей печальной участью. Лондонцы отлично смотрелись с начала года, но мартовская серия из пяти поражений в шести матчах означала, что одной лишь качественной игры для сохранения места в элите недостаточно. Нужна ещё и удача, а она от «дачников» этой весной отвернулась.



«Челси» очень достойно смотрелся в Мадриде – довольствовался ничьей, хотя вполне мог рассчитывать и на победу. Конечно, синие не побегут вперед сломя голову в дерби – ответный матч с «Реалом» куда важнее. Но и опускаться ниже определенного уровня они не должны. Скорее всего, здесь будет типичная для «Челси» Тухеля игра, в которой его подопечные добиваются нужного результата, не затрачивая при этом слишком много ресурсов».