«Челси» – «Фулхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ в Лондоне

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Челси» – «Фулхэм».
Ставка: «Челси» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.56.
«Боюсь, что гол, пропущенный «Фулхэмом» на 97-й минуте и отобравший у него такую нужную победу, заставил команду Скотта Паркера окончательно смириться со своей печальной участью. Лондонцы отлично смотрелись с начала года, но мартовская серия из пяти поражений в шести матчах означала, что одной лишь качественной игры для сохранения места в элите недостаточно. Нужна ещё и удача, а она от «дачников» этой весной отвернулась.
«Челси» очень достойно смотрелся в Мадриде – довольствовался ничьей, хотя вполне мог рассчитывать и на победу. Конечно, синие не побегут вперед сломя голову в дерби – ответный матч с «Реалом» куда важнее. Но и опускаться ниже определенного уровня они не должны. Скорее всего, здесь будет типичная для «Челси» Тухеля игра, в которой его подопечные добиваются нужного результата, не затрачивая при этом слишком много ресурсов».
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