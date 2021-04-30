Сара Соррибес-Тормо — Симона Халеп: прогноз Ярослава Перканюка на матч турнира в Мадриде

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч 1/32 финала турнира в Мадриде Сара Соррибес-Тормо — Симона Халеп.



Ставка: ТБ 3.5 брейка в 1-м сете за 1.90.



«В этом сезоне Соррибес-Тормо приятно радует. Испанка провела отличный хардовый отрезок, где отметилась титулом и неоднократно выступала в финальных стадиях престижных соревнований. Благодаря таким результатам теннисистка дебютировала в топ-50. В апреле Сара взяла небольшую передышку на несколько недель, чтобы подготовиться к «Премьерам» в Мадриде и Риме.



В игре Соррибес-Тормо нет ничего особенного. Испанка стоит за задней линией и старается вернуть все мячи, которые прилетают на ее половину. При этом она использует подкрутки, резаные удары и перебивает под самую заднюю линию, тем самым не давая соперницам остро атаковать. Соррибес-Тормо может налегке выдержать самые затяжные розыгрыши, чего нельзя сказать о соперницах, которым приходиться рисковать. Но Сара не имеет ни силы в ударах, ни мощной подачи, поэтому вынуждена сражаться на задней линии за каждое очко.



Как и в любом виде спорта, теннис требует полной концентрации и самоотдачи. В этом сезоне Симона переключила внимание. Раньше она в буквальном смысле жила на кортах, а теперь строит любовные отношения и близка к замужеству. Халеп стала в разы меньше времени проводить в туре, а когда румынка приезжает на турниры, то демонстрирует не лучшую готовность. Впрочем, Симоне всего 29 лет, и она по-прежнему занимает третью строчку рейтинга WTA-тура.



На данный момент Халеп далеко не в той форме, чтобы громить всех подряд на грунте, как это она делала в прошлые годы. В первом круге «Премьера» румынке не повезло со жребием. Симоне придется выложиться на корте на все 100%, чтобы сломить оборону Соррибес-Тормо и пройти в следующий круг. Нет сомнений, что предстоящий поединок затянется, возможно, на все три сета, так как инициатива будет переходить от одной теннисистки к другой. Стоит ожидать большого количества затяжных розыгрышей и ошибок со стороны Халеп.



Рекомендую поставить на тотал больше брейков в первом сете (3,5), также стоит присмотреться и к общему тоталу больше брейков (7,5). Соррибес-Тормо в среднем допускает на грунте по семь двойных ошибок, поэтому напрашивается победа испанки по двойным», — сказал Перканюк.