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«Вердер» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на игру Кубка Германии

«Вердер» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на игру Кубка Германии
Ставки / Прогнозы 0
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Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Вердер» — «РБ Лейпциг» в полуфинале Кубка Германии сезона-2020/2021.

Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-1.5) за 1.93.

«Думаю, что совершенно очевидно для всех: «Лейпциг» нацелен на титул, тем более в свете ухода своего главного тренера, который все-таки хочет добиться успеха с этим клубом. Нагельсманн сделает все, чтобы выиграть Кубок Германии с «Лейпцигом». «Вердер», по большому счету, для такого клуба не соперник. Если гостевая команда покажет свой лучший футбол, а я думаю, что это и произойдет, не вижу вообще никаких шансов у «Вердера».

Предполагаю, что надо ставить на «Лейпциг» с форой (-1,5) мяча с коэффициентом 1,93. Мне кажется, что преимущество «Лейпцига» настолько очевидно, что пропускать этот момент вообще нельзя.

Уверен в ставке на 9 по 10-балльной шкале», — сказал Андронов.

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По окончании сезона немец переберётся в Мюнхен. Выиграть напоследок Кубок Германии — это красиво.
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