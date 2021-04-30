«Вердер» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на игру Кубка Германии

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Вердер» — «РБ Лейпциг» в полуфинале Кубка Германии сезона-2020/2021.



Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-1.5) за 1.93.



«Думаю, что совершенно очевидно для всех: «Лейпциг» нацелен на титул, тем более в свете ухода своего главного тренера, который все-таки хочет добиться успеха с этим клубом. Нагельсманн сделает все, чтобы выиграть Кубок Германии с «Лейпцигом». «Вердер», по большому счету, для такого клуба не соперник. Если гостевая команда покажет свой лучший футбол, а я думаю, что это и произойдет, не вижу вообще никаких шансов у «Вердера».



Предполагаю, что надо ставить на «Лейпциг» с форой (-1,5) мяча с коэффициентом 1,93. Мне кажется, что преимущество «Лейпцига» настолько очевидно, что пропускать этот момент вообще нельзя.



Уверен в ставке на 9 по 10-балльной шкале», — сказал Андронов.

«Вердер» — «РБ Лейпциг». Прогноз: последний шанс Нагельсмана взять трофей до «Баварии» По окончании сезона немец переберётся в Мюнхен. Выиграть напоследок Кубок Германии — это красиво.