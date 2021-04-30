Анастасия Павлюченкова – Мэдисон Киз: ставка Надежды Петровой на игру турнира в Мадриде

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA и бронзовый призёр Олимпийских игр в парном разряде, победительница 37 турниров WTA (13 одиночных и 24 парных) Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Мадриде Анастасия Павлюченкова – Мэдисон Киз.



Ставка: победа Павлюченковой за 2.18.



«Весьма непростой матч для прогнозирования. 29-летняя россиянка Анастасия Павлюченкова (41-я ракетка мира) играет с 26-летней американкой Мэдисон Киз. В настоящий момент в рейтинге американка находится на 23-м месте, а ещё не так давно она была в ТОП-10, занимая 7-е место. В этом сезоне Киз сыграла всего 6 матчей, из которых победила в двух.



Мэдисон — очень эмоциональная теннисистка, я бы сказала, что это игрок настроения. Помню, какие с ней были сложности, когда она была совсем молодая. Она даже подумывала о том, чтобы завершать карьеру, у неё не было желания, мотивации. Потом смогла «выстрелить», видимо, помог психолог, и карьера у неё пошла вверх. Сейчас, после перерыва и травмы, огонёк у неё в глазах опять погас.



А вот Настя усиленно тренируется, но никак не может себя найти. Она тоже не так много выступала в этом сезоне – всего 13 матчей, и большинство из них проиграла. Но в любом случае она в игровом тонусе и, по идее, вполне может выиграть. С другой стороны, 23-я ракетка должна побеждать 41-ю. Не знаю, в какой форме нынче Киз.



Шансы на победу у девчонок — 50 на 50. Они похожи по стилю игры. У Киз мощная подача, она может агрессивно действовать на задней линии. Настя тоже любит поиграть в активный теннис, хотя подача — не её козырь. Но на этом покрытии, в Мадриде Настя может неплохо сыграть. Ставлю на победу Павлюченковой за 2.18», — сказала Петрова.