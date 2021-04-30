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Финляндия U18 — Германия U18: прогноз Максима Лебедева на матч чемпионата мира

Финляндия U18 — Германия U18: прогноз Максима Лебедева на матч чемпионата мира
Ставки / Прогнозы 0
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч юношеского чемпионата мира Финляндия U18 — Германия U18.

Ставка: победа Финляндии минимум в 3 шайбы за 1.52.

«Несмотря на три поражения в трёх матчах группового этапа, немецкая сборная выглядит достаточно крепким орешком. И, скажем, в другой группе юношеского чемпионата мира она бы без особого труда вышла в плей-офф, заменив там любую команду.

Но судьба привела немцев в нашу группу, где с ними не цацкались. И к последнему туру германские пацаны потеряли все шансы на выход в плей-офф. Другое дело, что в нынешнем сезоне это совсем не страшно, поскольку, как уже не раз говорилось, из-за пандемии не проводились соответствующие турниры в минорных эшелонах. Поэтому немцы могут со спокойной душой играть в своё удовольствие с финнами. Правда, вряд ли тут будет удовольствие, и вот почему.

Во-первых, потому, что финны — самая сильная команда текущего турнира по игре в концовках матчей, что она уже доказала в двух первых играх чемпионата. То есть даже если каким-то чудом немцам удастся к концу матча вести в пару-тройку шайб, всё самое интересное только начнётся на последних пяти минутах.

Во-вторых, финны спокойно отдыхали, пока немцы рубились с нами, а точнее, наши рубили немцев. А этот факт, как показала практика, почему-то именно на этом чемпионате стал практически определяющим. То есть даже если сборной Германии хватит на два периода, то точно не хватит на третий. Приплюсуйте сюда умение финнов играть концовки — что у вас получается? Правильно, шансов у немцев нет, быть им битыми в четвёртый раз подряд, да как бы ещё и не с неприличным счётом.

Победа сборной Финляндии в основное время и с достаточно приличным преимуществом минимум в три шайбы», — сказал Лебедев.

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