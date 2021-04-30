Екатерина Александрова – Виктория Азаренко: ставка Надежды Петровой на матч в Мадриде

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA и бронзовый призёр Олимпийских игр в парном разряде, победительница 37 турниров WTA (13 одиночных и 24 парных) Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Мадриде Екатерина Александрова – Виктория Азаренко.



Ставка: победа Азаренко за 1.57.



«Екатерина Александрова (26 лет, 32-я ракетка мира) против теннисистки из Беларуси Виктории Азаренко (31 год, 15-я ракетка мира, 12-я сеяная на турнире). Азаренко в последнее время несколько поднялась в рейтинге и при удачном выступлении сейчас может даже вернуться в ТОП-10. Начала сезон в Австралии она не очень успешно, но потом достаточно неплохо играла и проходила по несколько кругов на хардовских турнирах в Америке. В Европе она ещё не играла. Это будет её первый турнир на земляном покрытии.



Александрова отыграла «на земле» Штутгарт, где дошла до четвертьфинала. Покрытие в Мадриде хорошо подходит для быстрых игроков. Там нет затяжных розыгрышей, как обычно бывает на земле, всё-таки мячик летает быстро, его порой сложно контролировать. Кто любит быстрый теннис, тем это на руку. А Вика как раз предпочитает такой теннис, она любит диктовать, входить в корт, играть первым номером, «двигать» соперницу.



Азаренко после возвращения играет в своё удовольствие. На неё нет такого давления, как раньше. У Александровой будет больше ответственности, потому как она понимает, что играет против бывшей первой ракетки мира. Они уже один раз встречались в 2018 году на траве, на Уимблдоне. Тогда Азаренко выиграла в двух сетах – 7:6, 6:3. Виктория в этом сезоне провела лишь семь матчей и, думаю, она покажет свой высокий уровень тенниса и переиграет Александрову, у которой вообще нет козырей. Вика злее и поактивнее играет. Ставлю на победу Азаренко», — сказала Петрова.