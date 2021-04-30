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Швейцария — Россия: ставка Бориса Миронова на товарищеский матч

Швейцария — Россия: ставка Бориса Миронова на товарищеский матч
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Советский и российский хоккеист, защитник, заслуженный мастер спорта России, тренер и хоккейный эксперт Борис Миронов дал прогноз на товарищеский матч Швейцария — Россия.

Ставка: победа России за 1.64.

«Первый матч сборная России у швейцарцев точно выиграет. Игроки продолжают биться за попадание в состав и поездку на чемпионат мира. Мотивации будет не меньше, чем в домашних играх против Беларуси — ведь помимо того состава, который полетел в альпийскую страну, на поездку в Ригу претендует пятёрка игроков ЦСКА.

Когда все стремятся проявить против не самого элитного соперника, забитых шайб получается много. Это мы увидели в прошлую пятницу, когда сборная России шесть раз забросила белорусам. Ждём результативного хоккея и победы команды Валерия Брагина. В матче точно будет больше пяти шайб, поскольку и российский вратарь Александр Самонов не выглядит образцом надёжности. Выбираю ставку на победу сборной России», — сказал Миронов.

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