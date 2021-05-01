«Эльче» — «Атлетико»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании
Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 33-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Эльче» — «Атлетико».
Ставка: победа «Атлетико» за 1.45.
«Три претендента на чемпионский титул в Испании начали играть в поддавки. В частности, «Атлетико» проиграл в прошлом туре баскскому «Атлетику», но остался лидером благодаря очередной осечке «Реала» и сенсационному проигрышу «Барселоны» «Гранаде».
Неудачи конкурентов должны мотивировать «Атлетико», у которого вернулись в строй Луис Суарес и Жоау Фелиш после травм и Хосе Хименес после дисквалификации.
Жду победы «индейцев» над аутсайдером. Коэффициент не такой большой, 1.45. Но рисковать не хочу, потому включать дополнительные условия не стану. Мадридцам сейчас не до яркой игры — нужна победа».
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