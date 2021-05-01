«Рубин» — «Динамо»: смотреть онлайн, во сколько начало матча, какой канал покажет
1 мая состоится матч 28-го тура чемпионата России «Рубин» — «Динамо». Начало встречи — в 14:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.98, а успех москвичей оценён в 2.71. Ставки на ничью принимаются за 3.36.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.
Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.85, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.50.
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