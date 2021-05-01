«Реал» — «Осасуна»: во сколько начало матча, где будет трансляция, прямой эфир
1 мая состоится матч 34-го тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Осасуна». Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех «Осасуны» оценён экспертами в 8.00. Ставки на ничью принимаются за 4.95.
Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Реал» — «Осасуна» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.
Поставить на «обе забьют» предлагается за 2.00, на пенальти — за 2.70.
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