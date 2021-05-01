«Реал» Мадрид — «Осасуна»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Осасуна».



Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.17.

«Действующий чемпион Испании практически догнал лидера, сократив расстояние до земляков из «Атлетико» до двух баллов. После 33 туров в активе столичной команды 21 успешный матч и восемь ничьих, что в итоге принесло 71 очко. Из 56 забитых в ворота соперников голов 21 мяч на счету Карима Бензима.



«Осасуна» порадовала поклонников в минувшем сезоне, когда после возвращения из Сегунды с первого раза вошла в топ-10 Ла Лиги. Старт текущего первенства вышел неудачным, и только к середине турнира результаты улучшились.



На сегодня у команды по десять побед и ничьих, что принесло 40 очков и 11-ю позицию в турнирной таблице. За последние несколько недель «Реал» сыграл несколько тяжелых игр, при этом не все игроки в тонусе. Всё-таки уровень игроков и серьёзная ротация позволят чемпиону выиграть даже за счет класса. Ожидаю, что гости не смогут оказать достойного сопротивления».