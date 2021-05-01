«Рубин» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» — «Динамо» Москва в 28-м туре РПЛ.

Ставка: обе забьют за 1.87.

«Динамо» могло сейчас быть главным претендентом на бронзу, но судьи отняли такую возможность в игре с «Химками». Динамовцы, конечно, и сами должны были забивать, но не реализовали уйму шансов. Но это не отменяет того, что 2 пенальти на Комличенко нужно было ставить, а заодно удалять Филина за вторую карточку. Но в итоге поражение. А на финише календарь очень тяжёлый у команды Шварца.



«Рубин» без Хвичи и Макарова проиграл «Краснодару». По итогам первого тайма там вообще могло быть 0:3. Но «Краснодар» прощал. В итоге казанцы могли и отыграться, но тоже свои моменты не использовали.



С «Динамо» Хвичи опять не будет. И это бьет по атаке «Рубина». Но хотя бы вернется Макаров, есть Деспотович, Бакаев форму набирает. Атакующий потенциал есть. Но зато в обороне не будет дисквалифицированного Уремовича. И это должно пойти на пользу атаке «Динамо».



В этой игре просто выберу ставку «обе забьют». Больше рисковать не хочу. Уверен в ставке на 8 из 10".