«Ротор» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России в Волгограде

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ротор» — «Ахмат» в 28-м туре РПЛ.
Ставка: победа «Ахмата» за 2.21.
«Матч интересный в плане мотивации. У «Ахмата» её вроде бы нет. А «Ротору» просто необходимо брать очки, чтобы побороться с «Уфой» и тульским «Арсеналом» за возможность сыграть в стыковых матчах. О большем речи не идет. Но волгоградцы ужасающе выглядят на протяжении всего весеннего отрезка. Команда очень много пропускает, очень давно не забивает. По игре вообще нет никакого просвета. В прошлом туре было очень крупное поражение от «Зенита». И матч с «Ахматом» — это чуть ли не единственный шанс зацепиться за борьбу.
Но «Ахмат» сейчас играет уже в своё удовольствие. Команда не сумела выйти в финал Кубка России, но в чемпионате выглядит вполне достойно. Талалаев стал доверять молодым ребятам, и они оправдывают надежды. В прошлом туре в Екатеринбурге красивый мяч забил Садулаев. И вообще, по игре «Ахмат» должен был выиграть, но много моментов не реализовал.
Конечно, «Ахмат» сильнее «Ротора», и я ставлю на него. Не думаю, что тут будут какие-то закулисные игры. «Ахмату» это всё не нужно».
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