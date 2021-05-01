«Челси» — «Фулхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Челси» — «Фулхэм».

Ставка: победа «Челси» всухую за 2.32, обе забьют — нет за 1.73.

«Челси» на пороге финала Лиги чемпионов. Поэтому все мысли будут о матче среди недели. А перед Тухелем стоит непростая задача с выбором состава. Здесь команда должна побеждать спокойно и не думать о Премьер-лиге.



Но «Фулхэм» выдал очень крутую игру с «Арсеналом» и пытается зацепиться (хотя кажется, что это практически бесполезно). «Фулхэм» выиграл всего 1 матч из 8 последних — это большая проблема.



В отличие от «Челси», который штампует сухие матчи. 6 из 7 на ноль дома — это круто. Ну и вообще команда играет насухо достаточно часто и проигрывает только 1 матч из 14 — вы помните что это было.



Но прямо сейчас у «Челси» будет большая ротация и мысли о Лиге чемпионов. Всё это может дать некоторые шансы «Фулхэму». Однако твёрдая оборона «Челси» моментов у своих ворот вряд ли допустит. Тем более, «Фулхэм» создаёт их не так много.



Поэтому я советую играть «обе забьют — нет» или сухую победу «Челси».