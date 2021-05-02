Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив» Москва в 28-м туре РПЛ.

Ставка: ничья за 4.30.

«Главная игра тура пройдёт в Санкт-Петербурге. У «Локомотива» 11 побед подряд, включая Кубок России. Для «Зенита» этот матч может стать чемпионским.

Чемпионские матчи очень редко бывают яркими и насыщенными. Понятно, что будет много болельщиков (порядка 40 тыс.). Они должны помочь.

У «Локомотива» свои задачи. Ему важно не проиграть в этом матче. Если выиграет — вообще замечательно. В случае равенства очков у «Локомотива» будет преимущество над «Спартаком». А это будет важно в борьбе за второе лигочемпионское место.

Думаю, что «Локомотив» и будет строить игру, исходя из задач в таблице. Есть замечательный ромб в середине, есть Крыховяк, набравший великолепную форму. «Локомотив» в порядке.

«Зениту» же надо просто выигрывать. Если он сыграет вничью, вопрос о чемпионстве отложится до игры в Уфе. Вот какие зигзаги судьбы могут случиться для Семака. Предыдущие два раза «Зенит» при Семаке выигрывал чемпионство на выезде. Уверен, что «Локомотив» в этом матче упрётся и доставит немало проблем «Зениту».

Мне кажется, «Локомотив» не проиграет. Вряд ли такой результат расстроит руководство «Локо». Поэтому попробую сыграть лобовую ничью за 4.30. Меня немного удивляет такой разброс в линии, что «Зенит» станет чемпионом сейчас. Я верю, что «Локомотив» не проиграет. А если он и проиграет, то максимум в 1 мяч».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021