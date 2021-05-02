«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата России

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Зенит» — «Локомотив».

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за 2.36.

«До этого «Зенит» праздновал победу в самолёте, а здесь такой шанс перед своими болельщиками, которых будет почти 75% от заполняемости стадиона. Почти 40 тыс. болельщиков будут на игре.



У «Зенита» все здоровы, проблем нет. Все игроки отдохнули, сборники уже давно в своих кондициях. У Семака теперь приятная головная боль — кого ставить в состав. Если десять позиций в принципе понятны — это четыре защитника, два опорных (Вендел и Барриос). Два нападающих — это Азмун и Дзюба.



Вопросы по крайним полузащитникам. Там три претендента — Малком, Кузяев, которому дали отдохнуть, вернее, приберегли его перед матчем с «Локомотивом». Есть и Мостовой, который провёл матч выше всяких похвал. Стал лучшим футболистом матча и выглядел просто здорово. Интересно, кого из трёх поставят.



«Локомотив» станет играть от обороны. В принципе, это он и делает в последнее время постоянно. Будет искать свои шансы в контратаке, которые они очень качественно доводят. Могу вспомнить, что 15-матчевая серия «Химок» прервалась в Санкт-Петербурге. То же самое будет и с «Локомотивом».



«Зенит» такой шанс не упустит. Команда сейчас в очень хорошей форме. При этом думаю, что «Локомотив» свой гол забьёт. Команда качественно действует в нападении. Здорово действует Смолов. На гол гости наиграют и забьют.



Исходя из этого, моя ставка следующая: «Зенит» победит и тотал матча будет больше 2.5 мяча. Не вижу причин, по которым это не произошло бы. Думаю, что нас ожидает приятный вечер с приятным просмотром».