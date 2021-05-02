«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив» Москва в 28-м туре РПЛ.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.06.

«Матч, в котором может определиться чемпион. Мало у кого есть сомнения в том, что «Зенит» в итоге снова выиграет чемпионат. Но пока что интрига жива.



Не могу сказать, что футбол «Зенита» в отрезке после зимней паузы впечатляет, но запас есть, обойма очень серьёзно превосходит все остальные клубы в России. Вспомните четверную замену в Краснодаре, которая спасла игру. Сейчас вернётся Азмун, пропускавший матч с «Ротором».



В голе «Зенита» сомневаться не приходится. Вроде бы мало пропускает «Локомотив», но достойных соперников было мало. А моменты возникают у ворот «Локо» в каждом матче, даже «Тамбов» два забил.



При этом у «Локомотива» сумасшедшая уверенность в себе после стольких побед. Команда знает, что ей нужно делать на футбольном поле. Смолов снова хорош. Крыховяк набрал форму. Камано показал, что не зря его брали. Всем нравятся Жемалетдинов и Мухин, а тут ещё вернулся в строй Антон Миранчук.



Я не буду здесь ставить на результат. Возможны варианты, как говорится. Поставлю на «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Уверен в прогнозе на «девятку» из 10».