«Боруссия» Дортмунд — «Хольштайн»: прогноз Дмитрия Симонова на полуфинал Кубка Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на полуфинал Кубка Германии сезона-2020/2021 «Боруссия» Дортмунд — «Хольштайн Киль».

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Боруссии» за 1.78.

«У «Боруссии» есть как минимум два шанса спасти сезон — всё-таки опередить и добыть кубок для клубного музея. Вторая задача — вроде бы менее ценная, чем первая, потому что Лига чемпионов приносит больше денег, а победа в Кубке допуска туда не даёт. Тем не менее в историю входят именно трофеи, а не попадания в ЛЧ.



Вызывает вопросы состояние «Хольштайн Киля» — команда сыграла два матча 24 и 27 апреля, а перед этим бездействовала почти три недели из-за переноса четырех матчей второй Бундеслиги. При этом у клуба большие задачи — он идет в двух очках от топ-3 второй Бундеслиги, но имеет три матча в запасе, так что в теории «Хольштайн» способен даже залететь на второе место, дающее прямую путевку на повышение. Думаю, решение этой задачи для команды объективно сейчас важнее, чем призрачные шансы в Кубке против гранда в полуфинале на выезде.



У «Боруссии», между тем, был полноценный недельный цикл для подготовки к игре. В следующем туре в Дортмунд приедет «Лейпциг», но до этой игры тоже будет целая неделя. В общем, я ожидаю уверенной по всех отношениях победы хозяев над «малышом». Для дортмундцев это должна быть позитивная история, набор оптимизма перед решающим рывком в Лигу чемпионов.



Я выбираю между тем, что «Боруссия» забьет три мяча и тем, что выиграет крупно. Остановлюсь на втором варианте. Вероятность такого исхода букмекеры оценивают в чуть меньше 60%. Как по мне, это где-то рядом с действительностью, я бы даже дал 70-75%. Да, «Киль» всего пару раз в сезоне пропускал три мяча и обладает самой крепкой обороной во второй Бундеслиге. Но «Боруссия» все же соперник радикально иного уровня».