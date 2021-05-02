«МЮ» — «Ливерпуль»: прогноз Кирилла Дементьева на матч чемпионата Англии

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «МЮ» — «Ливерпуль» в рамках 34-го тура АПЛ сезона-2020/2021.
Ставка: «Ливерпуль» откроет счёт за 1.85.
«И для «Манчестера», и для «Ливерпуля», пожалуй, это главный матч оставшейся части сезона. Понятно, что у «Манчестер Юнайтед» есть Лига Европы и второе место, которое практически уже занято, а «Ливерпулю» ещё всё-таки нужно пытаться попасть в Лигу чемпионов, но, по большому счёту, если удастся выиграть у заклятого соперника, сезон для команды Юргена Клоппа нельзя будет признать совсем уж провальным.
Правда, у «красных» есть преимущество в физике, потому «Манчестер» выложился в игре с «Ромой». Матч получился зрелищным, но и психологически какая-то усталость наверняка накопилась. Учитывая, что «Юнайтед» в принципе довольно тяжело вкатывается в матч и часто пропускает первым, я бы рекомендовал поставить на то, что первым забьёт «Ливерпуль». Коэффициент — 1.85».
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