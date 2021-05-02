«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Эдуарда Мора на матч АПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.90.

«Фаворитом в этом матче мне видится «Манчестер Юнайтед». У них поставленная игра, нет травмированных, довольно большой выбор футболистов, команда бежит. Второй тайм против «Ромы» был просто великолепный. Разорвали соперника, показав, что в высоком темпе готовы играть все 90 минут. Готовы забивать, играют с большим желанием.



Что касается «Ливерпуля», то команде очень не везет. В двух последних матчах чемпионата подопечные Клоппа забивали быстрый гол, вели в счете, имели много моментов. А потом в самой концовке пропускали обидные голы и сыграли две ничьи. Вылетели из зоны Лиги чемпионов. И теперь «Ливерпулю» кровь из носу нужно обыгрывать «Манчестер».



У «МЮ» ситуация гораздо проще. Команда точно будет в ЛЧ, у неё большой отрыв как от первого, так и от третьего места. Можно сыграть спокойно. Но здесь вопрос престижа.



Хоть фаворит для меня «Манчестер Юнайтед», но «Ливерпуль» за счёт характера и витальности этой победы может преподнести сюрприз, может и выиграть.



Здесь я жду голов. Все нападающие «Ливерпуля» доступны, в нормальной форме. В обороне по-прежнему проблемы, поэтому нужно обязательно забивать больше одного гола для победы. Думаю, на это они и будут настраиваться. «Манчестер» может себе позволить играть раскрепощенно и спокойно. При этом голы они будут забивать.



Поэтому прогноз на эту игру у меня спокойный и уверенный — ТБ».