«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Максима Калиниченко на матч лидеров РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив».



Ставка: «Зенит» не проиграет + обе забьют за 2.11.



«Локомотив» не просто идёт вторым в чемпионате, он ещё и не проигрывает с зимы. Таких результатов добивается не каждая команда в РПЛ, обычно подобную статистику мы привыкли видеть у «Зенита». Но даже питерцы не были столь стабильными во второй части этого розыгрыша РПЛ.



Однако железнодорожников подвела первая часть сезона, там они выступали намного хуже, что немного убавило их шансы на чемпионство. Сейчас «Локомотив» отстаёт от «Зенита» на шесть очков, но туров осталось мало, сократить такой промежуток в баллах команда Николича вряд ли сумеет.



Так что «Локомотив», по моему мнению, сделает всё, чтобы отложить раннее чемпионство питерцев. Очень ему, думаю, не хочется, чтобы «Зенит» снова поднимал над головой этот трофей именно после матча с ними. Так что подопечные Николича будут готовы «умереть на поле», я считаю.



Конечно, «Зенит» является фаворитом матча. Но я всё-таки буду верить в сохранение интриги. Предположу, что «Локомотив» сможет дать отпор питерцам, возможно, сыграет с ними вничью. Но команда Семака на эту игру тоже настроится нужным образом — вряд ли уступит и без голов не уйдёт.



В общем, предлагаю поставить на то, что «Зенит» в этом матче не проиграет, а также на то, что оба клуба забьют».