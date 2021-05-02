«Валенсия» — «Барселона»: прогноз Максима Калиниченко на матч Ла Лиги

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч испанской Примеры «Валенсия» – «Барселона».
Ставка: победа «Барселоны» + обе забьют за 2.45.
«Каким-то чудом всё ещё лидирует в Примере «Атлетико». Он не раз уже мог легко опуститься ниже, однако каждый раз судьба спасает команду Симеоне. В последнем туре была подобная ситуация, когда «Атлетико» имел все шансы на понижение.
Дело в том, что он проиграл «Атлетику» (1:2), а «Реал» со второго места тоже потерял очки — сыграл вничью с «Бетисом» (0:0). Это был идеальный момент для «Барселоны», которая могла легко занять первое место, обыграв «Гранаду». В их матче поначалу всё шло к тому, что каталонцы возьмут столь желаемые три очка. Однако во втором тайме что-то пошло не так.
В общем, ситуация в таблице не поменялась. «Барселоне» нужно побеждать, чтобы опережать «Атлетико». Правда, вопрос ещё и в том, подарят ли «матрасники» своим соперникам очередной шанс занять первое место. Но это уже другая тема.
В игре с «Валенсией» снова очевидным фаворитом является «Барселона». Кажется, что после проигрыша «Гранаде» трудно угадывать результат матчей каталонцев. Но ставки повышаются с каждым туром, и терять очки команде Кумана никак нельзя.
Хотя стоит отметить, что «Валенсия» — соперник не самый простой. Она в последнее время зачастила с ничьями, в состоянии «летучие мыши» сейчас доставить проблем своему сопернику. Я уверен в победе «Барселоны» в их встрече, однако также считаю, что у защиты будут «трястись коленки».
Поэтому предложу такой вариант ставки — «Барселона» победит, а также обе команды забьют».
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