«Зенит» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового с коэффициентом 4.38 на матч РПЛ

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Зенит» — «Локомотив».
Ставка: ничья за 4.38.
«Уже традиционно действующий чемпион сумел выдержать гонку с препятствиями и уверенно лидирует в турнире Российской Премьер-Лиги. За 27 туров текущего первенства высшей лиги «Зенит» одержал 17 побед и семь игр завершил вничью, что принесло 58 очков и первое место в турнирной таблице.
В двух из трёх последних поединков подопечные Семака добились успеха – с «Сочи» (2:1) и «Ротором» (6:0). Показательно выглядит линия атаки Санкт-Петербурга, которая 65 раз поражала ворота соперников.
«Локомотив» пока на второй позиции, 16 викторий и четыре мирных исходов. Московский коллектив выдал фантастическую серию из 13 побед подряд, включая поединки Кубка России. В последнем матче на выезде переиграли «Тамбов» (5:2). В двух из трёх последних поединков была зафиксирована ничья, причём со счётом 0:0.
Я ожидаю, что в этой игре победная серия «Локо» может прерваться. Команде из Санкт-Петербурга вполне достаточно ничьи, на что я и предлагаю сделать ставку. Ожидаю игру на встречных курсах и забитые мячи, что принесёт результативный итог. Моя ставка – ничья».
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