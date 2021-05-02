«МЮ» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ 2 мая

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».
Ставка: тотал больше 3 гола за 2.68, обе забьют за 1.67.
«Матч с этой крутой вывеской, к сожалению, редко в последние годы оправдывает ожидания. Лишь дважды в последних десяти играх чемпионата эти две команды забивали за матч больше двух мячей.
В принципе, на этот раз игра вполне может получиться более открытой. Большого давления прямо сейчас не испытывают ни те, ни другие. «МЮ» только что покуражился в игре с «Ромой» и попробует повторить нечто подобное в матче с извечным соперником, благо турнирных задач команда в чемпионате уже не решает.
Ну а «Ливерпуль», по сути, практически лишивший себя места в четвёрке, сыграв вничью с «Ньюкаслом» и «Лидсом», будет вынужден идти вперёд и искать счастья в атаке, как будто это его последний шанс.
Закрываться и играть в шахматы нет резона ни тем, ни другим. Сейчас цена очка уже не так высока».
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