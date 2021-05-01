«Краснодар» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Сочи» в 28-м туре РПЛ.
Ставка: гол «Краснодара» в первом тайме за 1.95.
«Дерби Краснодарского края. «Краснодар» проведёт свой последний домашний матч в чемпионате. Потом будут выездные встречи с ЦСКА и «Ростовом». В предыдущем туре «Краснодар» одержал первую победу при Гончаренко — 1:0 над «Рубином». И в первом тайме «Краснодар» напомнил лучшие образцы себя предыдущего. «Краснодар» лихо мяч контролировал, здорово комбинировал, забил один раз, а мог и гораздо больше. А во втором тайме всё куда-то делось, появился прагматизм, который пытается привнести в команду Гончаренко.
«Сочи» — команда очень организованная. Но у неё много травмированных — под вопросом участие Бурмистрова, Мамманы, Новосельцева. Попов только начал тренироваться. Из-за дисквалификации не будет Цаллагова и Миладиновича. Это заставит Федотова перекроить середину поля вместе с обороной.
Команды не так давно играли в Кубке России. «Сочи» победил в Краснодаре 2:1, и победил по делу.
«Краснодар» не преследует никаких турнирных задач, но это последняя домашняя игра, поэтому надо постараться не ударить в грязь лицом, громко хлопнуть дверью. Для кого-то этот матч вообще станет последним в Краснодаре. Сезон провальный. Сейчас надо доставать все резервы.
Думаю, «Краснодар» сделает ставку на первый тайм и постарается забить первым. «Сочи» — организованная команда, но Заболотный не так надёжен, как Джанаев. «Краснодар» может этим воспользоваться. Беру гол «Краснодара» в первом тайме за 1.95».
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