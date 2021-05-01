Россия — Чехия: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2021 U18

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч юношеского чемпионата мира Россия U18 – Чехия U18.

Ставка: победа России за 1.63.

«В мировом хоккее давно уже сложилась норма, по которой в последнем туре группового этапа любого чемпионата мира между собой играют главные фавориты турнира. Понятно, что фавориты те, которые считались таковыми ещё задолго до первого вбрасывания, и кое-кто к концу группового этапа уже перестал таковым быть.



Так вот, если исходить из этого постулата, то американские товарищи сборную России не видели в упор. Ну, то есть, не видели фаворитом. Одним из таковых, само собой разумеется, была американская команда – свои, родненькие, да ещё играющие дома, просто не могут не быть фаворитами. Но играют американцы в последнем матче группового турнира с финнами. Которых организаторы турнира изначально ставили выше нашей команды (в принципе, правильно делали, что ставили).



Но в итоге получилось так, что победителем группы «Б» вполне может стать победитель матча США – Финляндия. А может и не стать – особенно если наша сборная, что называется, вывернет чехов мехом внутрь и наберёт в последнем матче группового этапа три очка.



Заранее понятно, что с этим просто не будет. Чешская дружина теперь не выглядит такой же потерянной, какой она смотрелась в последние годы на всех мировых форумах во всех возрастах. Но и сверхталантливой эту команду не назовёшь – так, крепкие подмастерья среднеевропейского уровня. Супротив наших талантов они будут выставлять свою организацию, и далеко не факт, что наши таланты с этим справятся.



Но ведь и наши хлопцы, чёрт подери, не пальцем сделаны и не лаптем щи хлебают! И к третьему матчу они заметно прибавили в организации и ещё более заметно убавили в раздолбайстве. Конечно, соперник в этом самом третьем матче был не ахти какой, но положительные тенденции были налицо.



Посему я надеюсь, что и на чешскую организацию у нашей сборной найдётся болт с правой резьбой, который позволит нам пусть и не без проблем, пусть даже с минимальным счётом (а может, и не с минимальным) обыграть чехов в основное время и набрать три очка, которые спустя пару часов заставят американцев и финнов выворачиваться. Нам-то уже ниже второго места не опуститься.