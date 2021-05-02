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«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Зенит» — «Локомотив»: смотреть онлайн, по какому телеканалу покажут матч РПЛ 2 мая

«Зенит» — «Локомотив»: смотреть онлайн, по какому телеканалу покажут матч РПЛ 2 мая
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2 мая состоится матч 28-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив». Начало встречи — в 19:00 мск.

В случае победы сине-бело-голубые гарантируют себе чемпионство. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу санкт-петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех московского клуба оценён экспертами в 5.85. А ставки на ничью принимаются за 4.45.

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.80, на пенальти — за 2.30, на удаление — за 2.90.

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