Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Ростов» — «Тамбов»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ

«Ростов» — «Тамбов»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Тамбов», который состоится 2 мая в Ростове-на-Дону.

Ставка: победа «Ростова» с форой (-2.5) за 2.25, тотал больше 3 гола за 1.95.

«После вымученной победы над «Арсеналом» при невыразительной игре «Ростов» постарается улучшить себе настроение с «Тамбовом» и забить побольше. Гости добавили по сравнению с первыми турами после возобновления чемпионата России, но разница уровней исполнителей слишком велика. Хозяевам уже ничего толком не надо, но на своём поле они будут стараться. Жду уверенной победы подопечных Валерия Карпина. Думаю, без разгрома тут не обойдётся».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021