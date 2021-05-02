«Ростов» — «Тамбов»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ

Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Тамбов», который состоится 2 мая в Ростове-на-Дону.



Ставка: победа «Ростова» с форой (-2.5) за 2.25, тотал больше 3 гола за 1.95.



«После вымученной победы над «Арсеналом» при невыразительной игре «Ростов» постарается улучшить себе настроение с «Тамбовом» и забить побольше. Гости добавили по сравнению с первыми турами после возобновления чемпионата России, но разница уровней исполнителей слишком велика. Хозяевам уже ничего толком не надо, но на своём поле они будут стараться. Жду уверенной победы подопечных Валерия Карпина. Думаю, без разгрома тут не обойдётся».