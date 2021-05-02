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«Зенит» — «Локомотив»: беспроигрышная ставка 700 рублей к матчу РПЛ

«Зенит» — «Локомотив»: беспроигрышная ставка 700 рублей к матчу РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

2 мая в матче 28-го тура РПЛ сыграют «Зенит» и «Локомотив». Начало — в 19:00 мск. Уже сегодня петербуржцы могут стать чемпионами России, а москвичи постараются сохранить интригу в чемпионате.

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