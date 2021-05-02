«Зенит» — «Локомотив»: беспроигрышная ставка 700 рублей к матчу РПЛ

2 мая в матче 28-го тура РПЛ сыграют «Зенит» и «Локомотив». Начало — в 19:00 мск. Уже сегодня петербуржцы могут стать чемпионами России, а москвичи постараются сохранить интригу в чемпионате.



У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 700 рублей от букмекерской компании «Фонбет» к этому событию!



Забери свой бонус в четыре простых шага.



1. Скачай приложение «Фонбет».



2. Зарегистрируйся с промокодом WIN.



3. Пройди упрощённую идентификацию.



4. Получи беспроигрышное пари 700 рублей к матчу РПЛ «Зенит» — «Локомотив».