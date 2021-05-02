«МЮ» — «Ливерпуль»: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу АПЛ
Сегодня, 2 мая, в матче 34-го тура чемпионата Англии сыграют «МЮ» и «Ливерпуль». Начало матча — в 18:30 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
Забери свой бонус в три простых шага.
1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.
2. Пройди полную идентификацию.
3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу «МЮ» — «Ливерпуль».
Рекомендуем вам
- 2 мая 2021
-
14:40
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:55
-
09:40
-
09:20
-
08:40
-
08:00
- 1 мая 2021
-
19:30
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:30
-
15:20
-
14:40
-
14:10
-
14:00
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
10:40
Партнерский контент
Рекомендуем вам