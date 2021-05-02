«Зенит» — «Локомотив»: результат матча РПЛ 2 мая, как сыграли, кто победил

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1.



В первом тайме «Зенит» забил в ворота «Локомотива» три безответных гола. Счёт открыл Артём Дзюба, два следующих мяча забил Сердар Азмун. Второй тайм начался с быстрого гола всё того же Азмуна, который оформил хет-трик. Чуть позже в центре внимания вновь оказался Артём Дзюба, записавший на свой счёт дубль. «Локомотив» отыграл один гол усилиями Франсуа Камано. Но последнее слово в матче всё равно осталось за «Зенитом» — голом отметился Малком.

Поставить на победу санкт-петербуржцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.65: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1650 рублей. Успех московского клуба оценивался в 5.85, ставки на ничью принимались за 4.45.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.80, «обе забьют» — за 1.80, а точный счёт 6:1 — за 92.0.